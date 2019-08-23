Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

23.08.2019 09:50

Dün 5,79 ile yaklaşık 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 5,76'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,05 üzerinde 5,76 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

'DOLARDA 5,85 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 6,38'den, sterlin/TL de yüzde 0,36 değer kaybıyla 7,04'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5,6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA