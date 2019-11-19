Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

19.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:09

Dün dolara uluslararası piyasalarda talebinin azalmasıyla 5,7190'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 5,7396'dan tamamladı. Geçen haftanın son işlem günü başlayan düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,7340'tan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,05 azalışla 6,3550, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,4345'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 5,78 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA