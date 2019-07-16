3 günlük tatilin ardından dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,63-5,79 aralığında işlem gören dolar/TL, haftayı yüzde 1,36 değer kazancıyla 5,70'den tamamladı. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleşmezken, dolar/TL bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,70 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,42, sterlin/TL yüzde 0,32 değer kaybıyla 7,13 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün açıklanan nisan ayı işsizlik verisinin düşüş trendinin devam edeceğine işaret ettiğini belirterek, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da Temmuz ayı ZEW endeksleri ve ABD'de perakende satışlar ile sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL için 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini ifade eden analistler, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA