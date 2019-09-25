Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

25.09.2019 10:12

Dün ABD ile diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserlikle 5,67'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,72'yi gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,69'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,70 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,27'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,10'dan satılıyor.

'DOLARDA 5,7450 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasını ve İngiltere'de Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından ABD ve İngiltere merkezli haber akışının piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580'in destek, 5,7450'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA