Dolar düşüşünü 5. güne taşıdı! İşte son durum

04.09.2019 09:50

Dün yurt içinde piyasa beklentisinin altında gerçekleşen enflasyon verisi ve öğleden sonra ABD'de ISM imalat endeksinin 49,1 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle dolar/TL 5,7225'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,7290'dan tamamladı.

Dolar/TL, düşüşünü beşinci güne taşıyarak 5,68'in altına geriledi ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 5,6860 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6,24, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,89'dan işlem görüyor.

'DOLARDA 5,60 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Euro Bölgesi Ağustos ayı hizmet sektörü PMI ve ABD'de Temmuz ayı dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Brexit gelişmelerinin de gündemin odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,60'ın gündeme geleceğini söyledi.

Kaynak: AA