Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün, cari işlemler hesabının mayısta 151 milyon dolar fazla vermesi ve 12 aylık cari açığın 2,4 milyar dolara gerilemesinin ardından gün içinde en düşük 5,65'i gören dolar/TL, günü ise 5,67 ile bir önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/TL bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 yükselişle 5,69 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİNNE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 6,41, sterlin/TL yüzde 0,6 primle 7,14 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün açıklanan sanayi üretim endeksi verilerinin beklentilerden daha iyi geldiğini belirterek, öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine işaret eden açıklamalarının da piyasalardaki risk iştahını artırdığını söyledi.

'DOLARDA 5,75 DİRENÇ KONUMUNDA'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin intikaline bugün başlandığının duyurulduğunu aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmeler ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in direnç, 5,65'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA