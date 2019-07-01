Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum
Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,69 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 6,46'dan, sterlin ise 7,22'den işlem görüyor.
Cuma günü 5,75-5,80 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününü 0,35 değer kazancıyla 5,79'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 5,69 seviyelerinden alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6,46, sterlin/TL ise yüzde 1,8 düşüşle 7,22 seviyelerinden işlem görüyor.
5,70 KRİTİK SEVİYE
Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haberler sonrası artan risk iştahı ile pay piyasaların alıcılı seyrettiğini belirterek, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,6350'nin gündeme geleceğini kaydetti.
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