Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı

Dün 5,72'ye kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,68'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde, 5,69 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 6,43'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 7,45'den alıcı buluyor. Analistler, dün Avrupa Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmediğini anımsatarak, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesi ile dolar endeksindeki yükselişin sınırlandığını ifade etti.

DOLARDA 5,71 DİRENÇ, 5,65 DESTEK KONUMUNDA

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,71'in direnç, 5,65'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA