Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün dalgalı bir seyirle 5,57-5,66 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazancıyla 5,62'den tamamladı. Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,64'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 6,35'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,43'den alıcı buluyor.

'5,50 DESTEK, 5,67 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD'li yetkililerin S-400 konusundaki açıklamaları nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Merkez Bankasının enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları verisinin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,50'nin destek olarak takip edileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA