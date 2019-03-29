Dolar/tl 5,6150 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,6150 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,3222- 5, 6190 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,4 artışla 5,5610'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazancıyla 5,6150'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,43 artışla 6,3195'ten, sterlin/TL yüzde 1,26 primle 7,3450'den alıcı buluyor.

Uluslararası piyasada avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1234, dolar endeksi yatay bir seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik, İngiltere'de büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA