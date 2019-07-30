Dolar son üç haftanın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

Geçen haftaki düşüş eğilimini dün de sürdüren dolar/TL, 5,60'ın altını görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 değer kaybıyla 5,61'den tamamladı. Düşüşünü beşinci güne taşıyan ve 5,58'le son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 5,59 seviyesinde işlem görüyor.

STERLİN SON 5,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 azalışla 6,23 seviyesinden alıcı buluyor. Sterlin/TL, 6,7895 ile son 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,8 değer kaybıyla 6,80 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 5,6750 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı ekonomik güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi Ekonomik ve Tüketici Güven Endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de kişisel gelir, harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,5750 desteğinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,6750'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA