Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Dün 5,46'ya kadar yükselmesi sonrası düşüşe geçerek 5,42'yi gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 5,44'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,14 düşüşle 5,43'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,04 artışla 6,12'den, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kazancıyla 7,18'den işlem görüyor.

5,36 DESTEK, 5,48 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin dün gece Brexit ile ilgili sorunlu maddelerde anlaşmaya vardıklarını ve İngiltere parlamentosunun, bugün Brexit anlaşmasının yeni halini oylayacağını belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD'de enflasyon, İngiltere sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,36 seviyesinin destek, 5,48'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA