Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Geçen haftanın son işlem gününde 5,31 ile 7 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 5,32'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 5,33'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 6,08'den, sterlin/TL de yüzde 0,15 değer kazancıyla 6,87'den işlem görüyor.

DOLARDA 5,31 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, Almanya'ya Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini, ABD ise piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kalıcılık yaşanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.

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Kaynak: AA