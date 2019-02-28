Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dün 5,28-5,32 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 5,31'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 5,32'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,22 artışla 6,04'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 7,08'den işlem görüyor.

ANALİSTLER: DOLAR ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Analistler, İtalya'daki bankacılık sisteminin Euro Bölgesi için risk oluşturabileceği yönündeki raporlar ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu belirterek, dolar/TL'nin de buna paralel artış eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Dolar/TL'nin yükselişinin sınırlı kalmasının beklendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2018 yılı 4. çeyrek büyüme ve Şubat ayı Chicago PMI verilerinin izleneceğini bildirdi.

DOLARDA 5,28 DESTEK, 5,35 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açından dolar/TL'de 5,2870 seviyesinin destek, 5,3550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA