Dolar Son 6 Ayın Zirvesini Gördü! İşte Son Durum
Dolar kuru dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün yeniden yönünü yukarı çevirerek 23 Ekim'den bu yana ilk kez gün içinde 5,85 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,82'den işlem görüyor.
Dolar kuru 23 Ekim'den bu yana ilk kez gün içinde 5,85 seviyesini gördü. Dolar kuru şu sıralar 5,82 TL'den euro ise 6,57 TL'den alıcı buluyor.
DÜN GÜNÜ 5,73'TEN TAMAMLADI
Dün, Çin'de açıklanan verilerin ardından artan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 5,73'den tamamladı.
SON 6 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Yeni güne 5,78 seviyesinden başlayan dolar kuru, dünkü düşüşünün ardından bugün yönünü tekrar yukarı doğru çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 5,85 seviyesine çıkan dolar, böylece 23 Ekim'den bu yana ilk kez bu seviyeyi görmüş oldu.
5,82 DİRENÇ KONUMUNDA
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşünü sürdürebileceğini, 5,82'nin direnç, 5,72'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.