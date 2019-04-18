Dolar Son 6 Ayın Zirvesini Gördü! İşte Son Durum

Dolar kuru 23 Ekim'den bu yana ilk kez gün içinde 5,85 seviyesini gördü. Dolar kuru şu sıralar 5,82 TL'den euro ise 6,57 TL'den alıcı buluyor.

DÜN GÜNÜ 5,73'TEN TAMAMLADI

Dün, Çin'de açıklanan verilerin ardından artan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 5,73'den tamamladı.

SON 6 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yeni güne 5,78 seviyesinden başlayan dolar kuru, dünkü düşüşünün ardından bugün yönünü tekrar yukarı doğru çevirdi. Gün içerisinde en yüksek 5,85 seviyesine çıkan dolar, böylece 23 Ekim'den bu yana ilk kez bu seviyeyi görmüş oldu.

5,82 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşünü sürdürebileceğini, 5,82'nin direnç, 5,72'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.