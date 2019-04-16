Dolar Kuru 5,80'in Üzerinde Hareket Ediyor

Güne 5,80 seviyesinden başlayan dolar kuru yönünü yukarı doğru çevirerek 5,80'in üzerine çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5,82'den euro ise 6,58'den işlem görüyor.

GÜN İÇİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Dolar, Türkiye'de bugün açıklanan sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından 5,78'li seviyelere kadar düşmüştü. Öğleden sonra yönünü yukarı doğru çeviren dolar saat 15.37 itibariyle 5,8286 seviyesini görerek gün içi en yüksek seviyeye çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5,82'den işlem görüyor. Euro ise 6,58'den alıcı buluyor.

'5,85 DİRENÇ, 5,75 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in direnç, 5,75'in destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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