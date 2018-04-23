Doğru Ekmek Tüketmek, Hastalık Riskini Azaltabiliyor

7. Ulusal Sağlıklı Beslenme Sempozyumu'nda "Sürdürülebilir Sağlıkta Ekmeğin Önemi" oturumunda konuşan Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Başkanı Doç. Dr. Esra Güneş, kalp sağlığı ve beslenme arasındaki bağın kuvvetli olduğuna dikkat çekti.

Doğru Ekmek Tüketmek, Hastalık Riskini Azaltabiliyor

7. Ulusal Sağlıklı Beslenme Sempozyumu'nda "Sürdürülebilir Sağlıkta Ekmeğin Önemi" oturumunda konuşan Marmara Üniversitesi BBeslenme ve Diyetetik Başkanı Doç. Dr. Esra Güneş, kalp sağlığı ve beslenme arasındaki bağın kuvvetli olduğuna dikkat çekti…

Kaynak: Dunya.com

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