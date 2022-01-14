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Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusu sonrası yüzde 20'ye yakın değer kazandı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin ismi olan milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasasına yine damga vurdu. Musk'ın Tesla ürünlerinin "Dogecoin" ile alınabileceğini duyurmasıyla Dogecoin'in fiyatı yüzde 20'ye yakın yükseldi.

Yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasında dalgalanmalara neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, yine sahnede. Elon Musk, Tesla'ya ilişkin yaptığı duyuruyla şaka coin olarak çıkan Dogecoin'i bir kez daha parlattı.

YÜZDE 20'YE YAKIN YÜKSELDİ

Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Dogecoin yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusu sonrası yüzde 10'dan fazla değer kazandı

DUYURU SONRASI 2.70'İ AŞTI

Dün 2.30 TL seviyelerinde bulunan Dogecoin, Musk'ın duyurusu sonrası 2.73'lere kadar çıktı. Dogecoin daha sonra 2.60'larda dengelendi. Kripto para birimi saat 11.46 itibarıyla 2.65 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusu sonrası yüzde 10'dan fazla değer kazandı

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
inad:Bu adam bir kripto parayı ucuzken alıyor sonra onu speküle ederek yükseltiyor bu sekilde servetini her ay katlamakta ve piyasayı kendi menfaatine göre yönetmekte, yani alacağı zaman düşürüyor satacağı zaman yükselttiriyor. Millet aptallık yapıp bunu dinlemese avantadan bu kadar para kazanamaz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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