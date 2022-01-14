Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusu sonrası yüzde 20'ye yakın değer kazandı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin ismi olan milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasasına yine damga vurdu. Musk'ın Tesla ürünlerinin "Dogecoin" ile alınabileceğini duyurmasıyla Dogecoin'in fiyatı yüzde 20'ye yakın yükseldi.
Yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasında dalgalanmalara neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, yine sahnede. Elon Musk, Tesla'ya ilişkin yaptığı duyuruyla şaka coin olarak çıkan Dogecoin'i bir kez daha parlattı.
YÜZDE 20'YE YAKIN YÜKSELDİ
Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Dogecoin yüzde 20'ye yakın değer kazandı.
DUYURU SONRASI 2.70'İ AŞTI
Dün 2.30 TL seviyelerinde bulunan Dogecoin, Musk'ın duyurusu sonrası 2.73'lere kadar çıktı. Dogecoin daha sonra 2.60'larda dengelendi. Kripto para birimi saat 11.46 itibarıyla 2.65 seviyesinde bulunuyor.
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