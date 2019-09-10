Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok

10.09.2019 15:48

Bloomberg'in dünkü haberinde Doğan Holding'in yatırım bankası kuracağı ifade edilmişti. Konuyla ilgili Doğan Şirketler Grubu bu sabah KAP'a açıklamalarda bulundu. Şirket henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"KESİNLEŞMİŞ BİR KARARIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

"Bir internet haber sitesinde, şirketimizin mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisanı için başvuru yapacağı konusunda bir haber yer almıştır. Söz konusu haberde bahsi geçen "yatırım bankacılığı" da doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

14 YIL ÖNCE SEKTÖRDEN ÇIKMIŞTI

14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edilmişti.

Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.