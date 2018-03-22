Doğan Holding Hisseleri Tavan Fiyattan Açıldı, Devre Kesici Çalıştı

Doğan Holding hisseleri medya şirketlerinin satışına ilişkin açıklama sonrasında güne yüzde 19.54 yükselişle başladı. Hürriyet ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisseleri için devre kesici çalıştı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışına ilişkin açıklama sonrasında Doğan Holding hisseleri tavan fiyattan açıldı. Doğan Holding (DOHOL) yüzde 19.54, Hürriyet (HURGZ) hisseleri yüzde 19.51 Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) hisseleri de yüzde 15.37'lik yükselişle güne başladı. Hürriyet ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisseleri için devre kesici çalıştı.

Doğan Holding tarafından sabaha karşı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada görüşmelerin 1 milyar 100 milyon dolar işletme değerinden ilgili finansal borçların indirim konusu yapılmasıyla 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden yürütüldüğü belirtildi. - İSTANBUL