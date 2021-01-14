Doğalgazda tasarrufun püf noktası tesisat ve kombi bakımı
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Doğalgazda tasarrufun püf noktası tesisat ve kombi bakımı

14.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:47
Doğalgazda tasarrufun püf noktası tesisat ve kombi bakımı

PANDEMİ döneminde evde daha fazla vakit geçirilmesi nedeniyle doğalgaz tüketimi artarken, uzmanlar doğru yapılan tesisat ve kombi bakımı ile önemli oranda tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

PANDEMİ döneminde evde daha fazla vakit geçirilmesi nedeniyle doğalgaz tüketimi artarken, uzmanlar doğru yapılan tesisat ve kombi bakımı ile önemli oranda tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Doğalgaz dağıtım şirketi Başkentgaz Doğalgaz Genel Müdürlüğünde iç tesisat biriminde görevli Makine Mühendisi Taha Kayapınar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle bütçede ısınmadan tasarruf yapmak ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için alınabilecek önlemleri anlattı. Kayapınar, pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçirildiğini, bu nedenle doğalgaz tüketiminin arttığını kaydederek alınacak küçük önlemlerle hem doğalgaz faturasında önemli oranda tasarruf yaparak aile bütçesine katkıda bulunulabileceğini hem de gelecek nesiller için enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanabileceğini bildirdi. Kayapınar, "Yaşam alanlarımızın her köşesinde istediğimiz şekilde kullandığımız enerji kaynağı doğalgaz, ithal kömürün yarı fiyatına; mutfak ve banyoda tüpe göre ise 5 kat daha ucuz, konforlu ve güvenli ısınma imkanı sunuyor. Ayrıca oda sıcaklığını 1 derece düşük ayarlamak da yüzde 7 tasarruf sağlıyor. Ayrıca kombi bakımı ve seçimi de tasarruf için önemli. Zamanla filtrelerde oluşan tıkanıklık daha fazla doğalgaz tüketimine neden olacaktır. Yıllık olarak yetkili servislere kombi bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Kombi eğer balkonda ise yalıtım yapılmalı, sisteme antifiriz koyulması gerekiyor. Kombi evin veya iş yerinin büyüklüğüne gore seçilmelidir" diye konuştu.

'YÜZDE 20 TASARRUF SAĞLANABİLİR'Kayapınar, doğru yapılmış bir tesisat ile doğalgazda yüzde 20 tasarruf edileceğini söyleyerek şöyle konuştu: "Tesisatı uygun şekilde yapılan mesken, kombi çalıştırıldıktan sonra 15-20 dakika içinde ısınır. Uzun süre ısınmıyorsa kombi ve peteklerin temizletilmesi gerekir. Bakım onarımı yapılmış bir doğalgaz tesisatı sayesinde yüzde 20 tasarruf yapmak mümkün. Evden çıkıldığında kombi kapatıldığı için ortam daha da soğur. Tekrar ısıtmak için ise kombi daha fazla çalışır ve normalden daha fazla doğal gaz tüketimi gerçekleşir. Kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırarak doğal gaz tüketiminden tasarruf sağlanabilir. Radyatörlerin, odada ısı dağılımını sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayarak yüzde 25 verimlilik sağlayabiliriz. Bunun için radyatörlerin önüne, üstüne eşya koymamalı, çamaşır asmamalı, önünü perde ile kapatmamalıyız. Ayrıca radyatör ve duvar arasına ısı yalıtımı koymak, camlara film uygulamak, panjur kullanmak da ısının dışarı çıkmasını engelleyecektir."'RADYATÖRLER 2 YILDA BİR TEMİZLENMELİ'Kayapınar, radyatörlerin zamanla tıkanabileceğini ifade ederek, "2 yılda bir temizliğinin yapılması, suyunun boşaltılması gerekiyor. Ayrıca termostatik vana kullanarak oda sıcaklığı, ayarladığımız dereceye geldiğinde kombinin daha az çalışmasını; oda sıcaklığı düştüğünde ise kombinin otomatik olarak devreye girmesini sağlayıp, fazla tüketimin önüne geçebiliriz. Gelecek nesillere temiz enerji bırakabilmemiz için doğalgazı da tasarruflu kullanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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Doğalgazda tasarrufun püf noktası tesisat ve kombi bakımı
Doğalgazda tasarrufun püf noktası tesisat ve kombi bakımı
Doğalgazda tasarrufun püf noktası tesisat ve kombi bakımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:47:23. #1.15#
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