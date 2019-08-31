Doğal gaz fiyatları dünyada yüzde 50 düştü, Türkiye'de yüzde 53,8 zamlandı

31.08.2019 18:42

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Son bir yılda beş kez zam ve bir kez indirim yapılan doğal gaza gelen toplam zam oranı yüzde 53,8'i buldu.

Doğal gaza henüz 1 ay önce 31 Temmuzda da aynı oranda zam yapılmıştı. Son düzenlemeyle birlikte 1 yılda konutlarda kullanılan doğal gaza gelen zamlar şu şekilde;

1 Ağustos 2018: Yüzde 9 zam

1 Eylül 2018: Yüzde 9 zam

1 Ekim 2018: Yüzde 9 zam

31 Temmuz 2019: Yüzde 14,9 zam

31 Ağustos 2019: Yüzde 14,9 zam

BİR KEZ YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILDI

Son 1 yıl içinde doğal gaza 5 kez zam yapılırken, bu zamların hemen hepsi gece yarısı tebliğleri ile duyuruldu. Ancak 2018'in sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğal gaza indirim yapıldığı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Aralık 2018'de AKP grubunda yaptığı konuşmada "Yılbaşından itibaren, bunu Bay Kemal'in dinlemesi lazım, yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz" dedi.

Yüzde 10 indirime karşın doğal gaza yapılan zam sadece 1 yılda yüzde 53,8'i buldu.

BAKAN "ZAM YOK" DEMİŞTİ

27 Mart 2019 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuşmuştu. Ancak yerel seçimler bittikten sonra zam yağmuru başladı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırm da 26 Mart tarihinde yaptığı bir konuşmada "İlk yaptığımız hesaplara göre doğal gazda yüzde 10 indirim yapılabilir" değerlendirmesi yapmıştı.

DÜNYADA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Dünyada ise doğal gaz fiyatları düşme eğilimi gösteriyor. Son bir yılda doğal gazın metreküp fiyatı 4,612 dolardan 2,281 dolara geriledi. Mayıs 2018'den bu yana doğal gaz fiyatlarını gösteren grafik şöyle: