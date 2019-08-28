Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alamazsak yeni alternatifler ararız
F-35 teslimatıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" açıklamasında bulundu.
28.08.2019 19:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile Tallin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız." dedi.
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