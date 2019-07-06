Dinamo Kiev'in Miha Zajc için 5 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edildi!
Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'in, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.
İtalyan basını, Ukrayna'nın dev takımı Dinamo Kiev'in Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını iddia etti.
Gazete, FIFA menajeri Alaaddin Güven'in "Zajc'ın Kiev'e gitmesi kariyeri açısından çok iyi olur. Çünkü Fener'de kendisini gösteremedi" şeklindeki sözlerine yer verip, Dinamo'nun 5 milyon euro önerdiğini yazdı. Sarı-lacivertli takımın ise bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.
(Star)
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri