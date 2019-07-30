Digitürk'ten tarihi rest: Bu anlaşma sürdürülemez

Yayıncı kuruluş BeIN Sports ile Kulüpler Birliği ve Federasyon arasındaki görüşmeler sürerken ödemeler ve yeni sezon öncesi kur hakkında yaşanan anlaşmazlık devam ediyor.

DIGITURK İNDİRİM BEKLİYOR

beIN Sports'un sahibi olduğu Digiturk'ün yıllık 500 milyon dolar olan ödemeyi 3.80 TL kur üzerinden yapmak istemesi krize yol açmıştı. Türkiye futbolundaki yayıncılık krizi İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'ta da geniş yer buldu. 43 ülkede yayıncılık yapan dünya medya devi BeIN Sports kulüplerden yayın ücretlerinde indirim yapmasını istiyor.

45 GÜNDE 12 GÖRÜŞME AMA SONUÇ YOK

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman da yaptığı açıklamada beIN Sports'a çağrıda bulunarak yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti. Financial Times'tan Laura Pitel imzalı habere göre; Digiturk yetkilileri ile Türkiye Futbol Federasyonu son 45 günde 12 kez buluştular fakat görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

"MEVCUT ANLAŞMA SÜRDÜRÜLEMEZ"

Digitürk'ün, Financial Times'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut anlaşma açıkça sürdürülemez. Hiçbir şirketin 2016 anlaşmasının şartları altında çalışması mümkün değil. Bu eşsiz ekonomik durumda ligin finansal diriliğini sırtlama sorumluluğu sadece bizde olmamalı. Ekonomik durum bütün şirketleri etkiliyor" ifadesini kullandı.

İŞTE YAYIN HAKLARI İÇİN YAPILAN ANLAŞMA

21 Kasım 2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile birlikte Digiturk 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için 500 milyon dolar+KDV karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma imzalamıştı.

%4'LÜK PAY FEDERASYONA

Söz konusu 500 milyon doların yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu'na aktarılıyor. Geri kalan yüzde 14'lük kısım 1. Lig yayını için 1. Lig kulüplerine aktarılıyor. Geri kalan asıl para ise Süper Lig kulüpleri arasında paylaştırılıyor. (Söz konusu bütün ödemelerin yarısı güncel dolar kuru, geri kalan yarısı ise sabit kur üzerine TÜFE güncellemesi şeklinde yapılıyor. Örneğin 2017-2018 yılı için 3.26'ya sabitlenen kur yüksek enflasyonun etkisi ise 2018-2019 sezonunda 3.90'a çıkmıştı.)