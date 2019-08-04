Diego Reyes, Fransa yolcusu

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı Diego Reyes, Fransa Ligi ekiplerinden Reims'e transfer oluyor.

4.08.2019 12:41
Diego Reyes, Fransa yolcusu

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Diego Reyes için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Daha önce Nantes'in gündeminde yer alan Meksikalı stoperin menajeri tarafından Reims Kulübü'ne önerildiği belirtildi.

Reimsli yöneticilerin de Reyes ismine sıcak baktığı ve kulüpler arasında gerçekleşen ilk görüşmenin de olumlu geçtiği vurgulandı.

(Star)

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