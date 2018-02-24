Didem Akın ve Beraberindeki Sporcular Hasan Onar'ı Ziyaret Etti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takım Menejeri Didem Akın ve beraberindeki sporcular Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Hasan Onar tarafından karşılanan Akın ve sporcular ziyaretin anısına Onar'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onar, Mardin'de kız veya erkek bütün gençlerin spora yönlendirilmesi ve spor branşlarındaki çeşitliliğin arttırılması için her konuda destek olduklarını söyledi. Akın ve sporcuların ziyareti spor, Fenerbahçe ve Mardin üzerine yapılan keyifli bir sohbetle sona erdi.