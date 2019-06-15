Diagne'ye maaş müjdesi! Kazancını ikiye katlayacak
Galatasaray'dan 2 milyon 350 bin Euro kazanan Mbaye Diagne, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a transfer olursa yıllık 4,5 milyon Euro'yu cebine koyacak.
Al Shabab ile görüşmelerini sürdüren Mbaye Diagne'ye, Suudi Arabistan ekibinin önerdiği yıllık ücret ortaya çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Al Shabab bonservis konusunda anlaşmaya varırsa, Senegalli forvet yeni takımında tam 4,5 milyon euro alacak. Geride bıraktığımız sezon 30 golle kral olan Diagne'nin Galatasaray'daki maaşı ise 2 milyon 350 bin euroydu.
Yıldız santrforun yeni takımındaki sözleşme süresinin de 4 yıl olması bekleniyor.
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri