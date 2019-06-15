Diagne'ye maaş müjdesi! Kazancını ikiye katlayacak

Al Shabab ile görüşmelerini sürdüren Mbaye Diagne'ye, Suudi Arabistan ekibinin önerdiği yıllık ücret ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Al Shabab bonservis konusunda anlaşmaya varırsa, Senegalli forvet yeni takımında tam 4,5 milyon euro alacak. Geride bıraktığımız sezon 30 golle kral olan Diagne'nin Galatasaray'daki maaşı ise 2 milyon 350 bin euroydu.

Yıldız santrforun yeni takımındaki sözleşme süresinin de 4 yıl olması bekleniyor.