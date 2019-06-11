Diagne, Suudi Arabistan yolcusu!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Diagne'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ligin ilk yarısına damga vuran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olmuştu. İkinci yarıda ise beklentilerin altında kalan Diagne'yi Galatasaray yönetimi iyi bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

Senegalli forvet için son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın girişimde bulunduğu iddia edildi.