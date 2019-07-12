Diagne'nin menajerinden transfer müjdesi!
Ocak ayında Galatasaray'ın 13 milyon euroya Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan forvet oyuncusunun transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Şu anda Mısır'da düzenlenen Afrika Kupası turnuvasında Senegal Milli Takımı'yla Tunus'la finale kalma savaşı veren Diagne, hocası Aliou Cisse tarafından alternatif bir oyuncu olarak kullanılırken, tecrübeli golcünün Benin maçında 64.dakikada Mbaye Niang'ın yerine oyuna girmesi Galatasaray cephesinde de memnuniyetle karşılandı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÜZEL GELİŞMELER YAŞANABİLİR
Akşam'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Diagne, Avrupa'nın büyük liglerinden birine girmek isterken oyuncunun menajerinin 'Yıldız futbolcumuz için bazı teklifler aldık, önümüzdeki hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak' ifadeleri bir hayli dikkat çekti.
CİSSE'NİN DİAGNE AÇIKLAMALARI GALATASARAY CAMİASINI SEVİNDİRDİ
Senegal-Benin maçından sonra tecrübeli teknik direktör Cisse'nin 'Diagne'nin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunun farkındayım. Çok iyi top saklıyor, oyuna girdiği dönemlerde hücumda bizi rahatlatıyor' açıklamaları oyuncunun transfer piyasasını doğrudan etkilerken, 27 yaşındaki forvetin Afrika Kupası'nı kaldırması halinde yüksek bir bonservis ücretiyle Galatasaray'dan ayrılacağı düşünüyor.
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Gereksiz yaa satılmıyor da :DCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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İnsallah Allahtan dilegim Bu Diagne denen adam 4 sene boyunca gs den gitmez ve parasini da catir catir alir uzun sureli sakatlansin kadro disi kalsin floryada cezali tek basina calissin ama parasini alsin ohhhh derim hic bir akli basinda takim bu adama para odemezCevap Yaz 1 38 Yayından Kaldır
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Ellerinde kalır inşallah. Terim turşusunu kursun bunun.Cevap Yaz 2 33 Yayından Kaldır
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sapkaci ne gulduum yoruma valla sen cok yasa dogru soyluyorsun nasil olsa fenere iteleriz hahaha3 Yayından Kaldır
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NİYE TURŞU KURALIM Kİ, ALTIN SUYUNA BATIRIP RENK DEĞİŞTİRİRSEK FENER ALIR HEMEN.19 3 Yayından Kaldır
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Afrika''da bir ''ASLAN'' var.Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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YOLUNACAK ÇOK KAZA VAR. (PARATÖR''ÜN MAAŞINI KASTEDİYORLAR)1 2 Yayından Kaldır
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SAT SATCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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bizmi farkına varamıyoruz acaba :))))Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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