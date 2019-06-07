Diagne'nin menajeri, golcü oyuncunun takımda kalacağını açıkladı!

10 milyon Euro bonservis yanında 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu ödenen Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Suudi Arabistan ya da Çin'e satılacağı konuşulan Diagne'nin menajeri Simone Laurelli Sabah gazetesine konuştu.

"GALATASARAY'IN DİAGNE İLE SORUNU YOK"

"Hiçbir kulüpten teklif almadık" diyen Laurelli, "Diagne, Galatasaray'a daha yeni geldi. 4 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'da olmaktan çok mutlu ve durumundan memnun. Kulübün de Diagne ile bir sorunu yok" ifadesini kullandı.