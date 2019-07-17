Diagne için müjde Çin'den geldi!
Sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'yi satarak transfer için elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'a müjdeli haber. Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Diagne'nin bonservis bedelini sordu.
Galatasaray'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Senegalli yıldızın Suudi Arabistan'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a Çin'den müjde geldi. Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu.
BONSERVİS BEDELİ 18 MİLYON EURO
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon euro" yanıtını verdi. Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi.
Galatasaray'ın 13-14 milyon euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor.
YORUMLAR (4)
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elinzde patladı ha ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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sat sat satCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HADİ İNŞALLAHCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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