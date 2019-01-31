Mbaye Diagne'den Türkçe Mesaj: En Büyük Cimbom

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Diagne Türkçe konuştu ve 'En büyük Cimbom' dedi. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda 91 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İHA