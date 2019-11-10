Diaby'ye maçtan önce 200. gol plaketi
Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golünü atan Diaby'ye Denizlispor karşılaşması öncesinde plaket verildi.
Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golünü atan Diaby'ye Denizlispor karşılaşması öncesinde plaket verildi.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede takımının 2. golünü atan Abdoulay Diaby, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golüne de imzasını atarken, plaketini Denizlispor karşılaşması öncesinde aldı. Siyah-beyazlıların bu stattaki 100. golünü ise 2016-2017 sezonunun son haftasında Osmanlıspor karşısında Dusko Tosic kaydetmişti. - İSTANBUL