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DHA YURT BÜLTENİ - 18

30.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:29
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (4)TUTUKLANDILARKonya'da gece yarısı polis tarafından araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla (35) ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı (26),...

Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (4)

TUTUKLANDILAR

Konya'da gece yarısı polis tarafından araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla (35) ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı (26), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

HABER: Hasan DÖNMEZ, KONYA

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Motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisiklet çarpıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ocağında görevli doktor ve hemşireler tarafından yapıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Batuhan Özer(21) yönetimindeki 16 KLJ 36 plakalı motosiklet, karşıdan gelen Hacı İsmail Kızılarslan (64) yönetimindeki bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonucu yola savrulan motosiklet ve bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ocağındaki görevli doktor ve hemşireler tarafından yapıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındılar.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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