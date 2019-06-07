Hakem, kendisini iten taraftarı tek yumrukta yere serdi

Olay, Brezilya'nın İtumbiara bölgesinde oynanan amatör kupa maçında meydana geldi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, sahaya giren bir taraftarın yardımcı hakemi ittiği yardımcı hakemin de sahaya giren taraftara yumruk atıp bayılttığı görüldü. Hakemin yumruk atmasının ardından, saha çevresinde bulunan tel örgüden başka bir taraftar da atladı ve yardımcı hakeme saldırdı. Sahanın karışmasıyla birlikte futbolcular ve diğer hakemler araya girmeye çalıştı.

HAKEM YUMRUK ATINCA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Yerel medya, sahaya ilk giren taraftarın, yardımcı hakemin kararlarından memnun olmadığını ve tartışmak için sahaya girdiğini belirtirken; hakemin yumruk atmasının ardından bilincini kaybettiğini ve dudağının yarıldığını duyurdu. Yumruk atan yardımcı hakemin görevine devam edip etmeyeceği hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA