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Ali Babacan, Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı

Ali Babacan, koronavirüsle ile ilgili alınması gereken ilave tedbirleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

17.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:06
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs ile ilgili alınması gereken tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı. "Krizden yoğun olarak etkilenecek firmalarda çalışanların işlerini kaybetmelerinin önüne geçilmelidir" ifadelerini kullanan Babacan, fatura ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde muafiyet, indirim veya ertelenme sağlanması yönünde adımlar atılması gerektiğini söyledi.

VERGİ VE PRİM ÖNERİSİ

"Hızla yayılan koronavirüs öncelikle insan hayatını, günlük yaşamı ve ekonomileri ciddi biçimde tehdit eder hale gelmiştir" ifadelerini kullanan Babacan, paylaştığı metinde şu önerilerde bulundu:

Krizden yoğun olarak etkilenecek firmalarda çalışanların işlerini kaybetmelerinin önüne geçilmelidir. Kısa çalışma ödeneği devreye sokulmalıdır. İstihdamla ilgili vergi ve primlerde muafiyet, indirim veya erteleme uygulamasına gidilmelidir. Uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak iletişim altyapısı güçlendirilmeli ve ucuzlatılmalıdır.

"FATURALAR ERTELENMELİ"

Krizin etkileri azalıncaya kadar vergi ve diğer kamusal mali yüklerde muafiyet, indirim ve erteleme gibi yöntemler uygulanmalıdır. Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri belirli sürelerle ertelenmelidir. Kredi kartı kullanımında ve tüketici kredilerinde kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Merkez Bankası, döviz likidite yönetimini etkin bir şekilde yapmalıdır. Temel gıda ve tarım ürünlerindeki tedarik zincirini zayıflatacak kısıtlayıcı uygulamalardan kaçınılmalıdır.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı

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Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı

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