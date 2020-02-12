: İki yüz kiloluk orkinos, Türk balıkçıları Yunan adasına sürükledi

12.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:28

Amatör balıkçılar oltalarına takılan 200 kiloluk dev orkinos yüzünden heyecanlı saatler yaşadı. Orkinos balıkçıları önce Kos Adası'na ardından Bodrum'a sürükledi.

BOŞ DÖNECEKKEN DEV BALIK OLTAYA GELDİ

Datça'da yaşayan amatör balıkçılar Yaver Eren (33) ve Sıtkı Tuğcu (50), sık sık yaptıkları gibi dün saat 12.00 sıralarında lastik botlarıyla Karaköy Limanı'ndan denize açıldı. Hiç balık yakalayamayan ve dönüş hazırlıklarına başlayan balıkçıların oltalarına saat 16.00'da büyük bir balık takıldı.

YUNAN ADALARINA SÜRÜKLEDİ

Tüm çabalarına rağmen balığı bota çekemeyen balıkçılar, balıkla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan'ın Kos Adası'na yönelen balık, daha sonra peşine taktığı botla birlikte Bodrum'a doğru ilerlemeye bağladı. 5 saatin sonunda yorgun düşen Eren ve Tuğcu, Datça'daki balıkçı arkadaşlarından yardım istedi.

200 KİLOLUK ORKİNOS YAKALADILAR

1 saat sonra bölgeye ulaşan balıkçılar Celal İşçi ve Emrah Ermiş'in de 2 saat süren yardımıyla gece saat 00.00'da balığın sürükleyişi durdurdu. Yarım saat uğraşarak balığı tekneye çıkarabilen balıkçılar, karşılarında 200 kiloluk dev bir orkinos görünce büyük sevinç yaşadı. Balığın peşinde yaklaşık 100 kilometre denizde sürüklenen Yaver Eren ve Sıtkı Tuğcu, bereketli avlarıyla birlikte gece 02.00 gibi Datça'ya geri döndü.

"8 SAAT SONUNDA BALIĞI ALABİLDİK"

Keyif aldığı için amatör olarak balıkçılık yaptığını ifade eden Sıtkı Tuğcu, dün denize açıldıklarında havanın kötü olması nedeniyle hiç ümidinin olmadığını söyledi. Rahatsız olduğu için oltayı attıktan sonra uyuya kaldığını belitten Tuğcu, "Uyurken bir anda oltanın sesiyle uyandım. 6 saat ben uğraştım, 2 saat Celal uğraştı. 8 saat sonunda hep birlikte balığı alabildik" dedi.

"TAM OLTAYI TOPLARKEN TAKILDI"

Datça'dan saat 14.00'de açıldıklarını kaydeden Yaver Eren de, "Yanımıza aldığımız 6 kilo yemden sadece sonuncusu kalmıştı. Sıtkı Abi uyuyordu ve ben de dönüş için hazırlıkları yapıyordum. Tam oltayı çekecekken bir anda balık asılmaya başladı. Karaköy fenerinden çıktık önce bir Kos yaptırdı sonra da Bodrum. En sonunda 00.30'da balığı aldık. 8-8,5 saat bizi uğraştırdı ama sonunda onu almayı başardık" diye konuştu.

KÖPEK BALIĞI SANDILAR

İki amatör balıkçının yardım talebi üzerine denize açılan balıkçı Celal İşçi ise, yaşananları şöyle anlattı:

"5 saat uğraşmalarına rağmen balığı alamadıklarını söylediler. Yardıma gittim, 2-3 saatte biz uğraştık. Sonunda balığı alabildim. Önce köpek balığı olduğunu zannettim, orkinos olduğunu görünce çok sevindik. Çok güzel bir balık"

Kaynak: İHA

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