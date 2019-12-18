F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.
YARDIMCILARI BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
Haber Videosu: F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Fener düşmanı cücü ve var odasında beşiktaş aşığı kalkavan güzel tezgah.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır