Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, sahasında ağıladığı Fenerbahçe Opet'i 25-20, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, birinci sete iyi başladı ve 6-2 öne geçti. Sloetjes,servisleriyle skoru 9-9'da eşitledi. VakıfBank, teknik molayı da 12-11 öndegeçti.Zhu, geriden ataklarıyla etkili oldu veVakıfBank seti 25-20 kazanarak1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTİRDİ

İkinci sette sarı-lacivertliler, Vargas'ın etkili ataklarıyla skoru4-1 yaptı. Fenerbahçe Opet, karşılıklı ataklarla süren oyunda teknik molayı12-11 önde kapattı. VakıfBank, etkili taktik servis atarak aradakifarkı kapattıve üstünlük yakaladı. Sloetjes ile Robinson ataklara ortak olunca VakıfBankköşelerden ve arka ortadan gerçekleştirdiği hücumlarla seti 25-23 kazandı vedurumu 2-0 yaptı.

SON SET BAŞA BAŞ GİTTİ

Üçüncü sete VakıfBank, etkiliservis atarak başladı. Zhu'nun geridenyaptığı smaçlarla sayı üreten VakıfBank, teknik molayı 12-5 önde geçti.Fenerbahçe Opet, Vargas ile etkili olmak istedi ve aradaki farkı kapatmak içingayret gösterdi. Etkili oyunuyla buna fırsat vermeyen VakıfBank, seti 25-23, maçıda 3-0 kazandı.

Kaynak: İHA