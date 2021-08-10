Derince'nin yeni spor ve eğitim buluşma noktası
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Derince'nin yeni spor ve eğitim buluşma noktası

Derince'nin yeni spor ve eğitim buluşma noktası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ilçeye kazandırdığı Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi yaz döneminde spor ve eğitimin buluşma noktası oldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ilçeye kazandırdığı Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi yaz döneminde spor ve eğitimin buluşma noktası oldu.

Derince Dumlupınar Mahallesi'nde hizmete açılan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yaz döneminde çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Çocuklar ve gençlerin evlerinden sonra adeta ikinci buluşma noktaları olan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nde çeşitli branşlarda spor, sanat ve değerler eğitimi veriliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte Gençlik Merkezi'ne giderek burada incelemelerde bulundu.

Tesiste sporcular, aileleri ve antrenörleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışıp, projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz. Başkan Yardımcımız Kemal Bayraktar ile birlikte Dumlupınar Mahallemizde hizmet veren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizde incelemelerde bulunduk. 30 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Gençlik Merkezimiz kademeli normalleşme sürecinde çocuklarımız ve gençlerimize en güzel şekilde hizmet veriyor. Bizler de tesislerimizi gezerek burada hem spor yapan hem de eğitim alan evlatlarımız ve kıymetli aileleriyle buluştuk. Gençlik Merkezimizde çocuklarımız tenis, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında eğitim alabildikleri gibi drama, fotoğrafçılık, keman, gitar, bağlama ve resim kurslarına da katılabiliyor. Her şey yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğu için" dedi. - KOCAELİ

Derince'nin yeni spor ve eğitim buluşma noktası
Derince'nin yeni spor ve eğitim buluşma noktası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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