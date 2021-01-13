"Derin bir yalnızlık hissettim" diyen Fatih Terim'e Galatasaraylı taraftarlar destek oldu
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"Derin bir yalnızlık hissettim" diyen Fatih Terim'e Galatasaraylı taraftarlar destek oldu

13.01.2021 08:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:19

Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bugün derin bir yalnızlık hissettim" diyerek yönetimi eleştirirken, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden deneyimli çalıştırıcıya destek verdi. Twitter'da açılan 'YalnızdeğilsinFatihTerim' hashtagi kısa sürede çok konuşulanlar arasına girip birinci sıraya yükseldi.

Dün oynanan Yeni Malatyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Fatih Terim, yalnız bırakıldığını vurgulayarak, "Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

YALNIZ DEĞİLSİN FATİH TERİM HASHTAGİ BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Deneyimli çalıştırıcının bu açıklamaları 'Ayrılık mesajı' olarak nitelendirilirken, taraftarlar ile yönetimin arası iyice açılmaya başladı. Sosyal medyada Galatasaray taraftarları tarafından açılan 'YalnızdeğilsinFatihTerim' hashtagi kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.

'Derin bir yalnızlık hissettim' diyen Fatih Terim'e Galatasaraylı taraftarlar destek oldu

TARAFTARLAR "YÖNETİM İSTİFA" DEDİ

Taraftarlar bu başlık altında yönetime yüklenirken, Fatih Terim'in yanında olduklarını vurguladı. Öte yandan dün akşam saatlerinde de açılan 'Yönetimistifa' başlığının altında Mustafa Cengiz ve kurmaylarının istifa etmesi istendi.

YÖNETİMİN VERECEĞİ KARŞILIK MERAK KONUSU OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Galatasaray yönetiminden nasıl bir hamle geleceği ise merak konusu oldu. Yönetim şu ana kadar transfer ya da son gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

'Derin bir yalnızlık hissettim' diyen Fatih Terim'e Galatasaraylı taraftarlar destek oldu
Haber Yorumları (1)
TABİ TABİ: Ya hoca bırak galibiyet alırken liderliğe otururken mutluluk saç malatyaya kaybedince yönetime salla. Sende böyle yapıyorsan oooo işiniz var. Adam zaten canıyla mı uğraşsın takımla mı. Bu sene yönetime esnek davranmak lazım. Falcao yu aldıklarında en kral başkandı ne oldu. Herkes iyi gün taraftarı olmuş, ohh ne güzel ıstanbul
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