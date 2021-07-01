Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi
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Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi

Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep'te düzenlenen atletizm yarışmasında derece alan Bozovalı sporcular için Halfeti gezisi düzenlendi.

Gaziantep'te düzenlenen atletizm yarışmasında derece alan Bozovalı sporcular için Halfeti gezisi düzenlendi.

Bozova Belediyesi sporcuları Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gaziantep ilinde düzenlenen bölgesel yarışmalarda dereceyle döndü. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, atletizmde yarışan sporcuların motivasyonunu artırmak için gezi düzenledi. Halfeti ilçesinde düzenlenen gezi turuna Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak da katıldı. Gençlere ve sporculara ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Gençlere ve sporculara ayrı bir önem veriyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Gaziantep ilinde düzenlenen 14 yaş grubu yarışmada dereceye giren Firdevs Arslan ve diğer yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra düzenlenecek olan yarışma ve turnuvalarda sporcularımızdan dereceler bekliyoruz" dedi.

Bozova Belediyesi Atletizm sporcuları ise Halfeti gezisi için başta Belediye Başkanı Suphi Aksoy olmak üzere destek veren eğitmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Sporcular, "Bundan sonra düzenlenecek olan tüm turnuvalarda ilçemizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil ederek dereceler elde edeceğiz" ifadelerini kullandılar.

Sporcular Halfeti'de tekne turuna katılıp doğada yürüyüş yaptı. - ŞANLIURFA

Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi
Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi
Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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