Derbideki skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır'ın Alper Ulusoy'a söylediği o söz
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken 4. hakem Alper Ulusoy'a "Gir sen oyna" demesi gündemi uzun süre meşgul etmişti. Alper Ulusoy'un bu pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a "Cüneyt abi, Burak'a neden kart vermedin?" dediği, Çakır'ın ise "Alper bilmediğin şeyler var, karışma" yanıtını verdiği iddia edildi.
Türkiye'de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve Merkez Hakem Kurulu'nda skandalların ardı arkası kesilmiyor... Süper Lig'de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetici Semih Özsoy'un Zorlu Center'daki ofiste bir araya gelmesinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda uzun süre tartışılacak yeni ve derin bilgiler bir kez daha gün yüzüne çıktı.
SON ANDA KARAR DEĞİŞTİ
Zorlu Center'da yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır'ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş'ın lehine olan penaltı pozisyonlarında 'devam' kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese de herhangi bir sonuç alınamamıştı.
"BURAK'A NEDEN KART VERMEDİN?"
Derbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Umut Nayir'a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy, Burak'a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca, "Gir sen oyna" diyerek Alper Ulusoy'a yoğun tepki göstermişti. Alper Ulusoy'un o anlarda Cüneyt Çakır'ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır'ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy'un maç sonunda, "Cüneyt abi, Burak'a neden kart vermedin? Kameralara yansıdı herkes gördü" dediği, Çakır'ın ise, "Alper bilmediğin şeyler var, karışma" yanıtını verdiği belirtildi.
(Fotomaç)
Haber Videosu: Derbideki skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır'ın Alper Ulusoy'a söylediği o söz
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Ne çok fenerbahçe düşmanı varmış. Çekemeyenler belli oluyor içindeki kindarlğı kusuyorlar. Aynı ülkede bu kadar düşmanlık hayra alamet değil. Bu sadece spor oyun keyif almaya bakınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Burak o maçta kartı görse cezasını kupa maçında çekecekti ama kartı göstermedilerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hepiniz bir fener tek:)nedir bu fener düşmanlığı atılmayan kişi burak adam olayı şampiyonluğa bağlamışCevap Yaz 10 13 Yayından Kaldır
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Bilmediğin şeyler var alper...fenerin artık 3.yildizi takması lazm..yoksa batacak klüp alper..Cevap Yaz 27 16 Yayından Kaldır
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Cahilin biri yorum yazmış yine 3. yıldızı değil 4. yıldızı takıcak hemde ike ike :))))4 4 Yayından Kaldır
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Kart verilmeyen BJK futbolcusu. Beyniniz yok mu sizin?7 4 Yayından Kaldır
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Hak nasıl yenir gözümüzün içine soka soka gösteriyorlar. Transfer harcamalarının aşılmasıyla bu federasyon fenere puan silme cezası da veremez ancak alt ligdeki takımlara ve anadolu kulüplerine rahat uygularlar. He bir de bu federasyon Terime en ufak eleştirisinde rahat ceza verdirir açık ve net.Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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BİLMEDİĞİN ŞEYLER VAR ALPER. . . ZATEN MAÇI BJK DEN ALIP FENEVE VERDİM. . . . BIRAK ADAMLAR İÇLERİNİ DÖKSÜNLER YANİ !!!!!!!Cevap Yaz 60 20 Yayından Kaldır
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VE CEVAPLADI ŞİKEBAHÇELİ6 10 Yayından Kaldır
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Dedi 8taşlı13 24 Yayından Kaldır