: Derbideki skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır'ın Alper Ulusoy'a söylediği o söz

17.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:23

Türkiye'de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve Merkez Hakem Kurulu'nda skandalların ardı arkası kesilmiyor... Süper Lig'de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetici Semih Özsoy'un Zorlu Center'daki ofiste bir araya gelmesinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda uzun süre tartışılacak yeni ve derin bilgiler bir kez daha gün yüzüne çıktı.

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİ

Zorlu Center'da yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır'ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş'ın lehine olan penaltı pozisyonlarında 'devam' kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese de herhangi bir sonuç alınamamıştı.

"BURAK'A NEDEN KART VERMEDİN?"

Derbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Umut Nayir'a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy, Burak'a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca, "Gir sen oyna" diyerek Alper Ulusoy'a yoğun tepki göstermişti. Alper Ulusoy'un o anlarda Cüneyt Çakır'ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır'ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy'un maç sonunda, "Cüneyt abi, Burak'a neden kart vermedin? Kameralara yansıdı herkes gördü" dediği, Çakır'ın ise, "Alper bilmediğin şeyler var, karışma" yanıtını verdiği belirtildi.

(Fotomaç)

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