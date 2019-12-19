Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi
PFDK, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Yıldız oyuncu, pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Garry Rodrigues ile ilgili kararını açıkladı. PFDK, Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.
Bu cezayla birlikte yıldız oyuncu, pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
İşte PFDK kararları:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"
Haber Videosu: Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi
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KIRMIZI KARTA İYİ HABER Mİ BEKLENİYORDU DA KÖTÜ HABER??Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerin ölüsü kartalı. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tahkim 1 maça düşürebilir. ortada Gustavo Emre Ozan ilerde Garry Deniz Vedat güzel olacak. Kruse gitsin poker oynasın veya nargile içsin. Devre arası gönderebilirsek ne mutlu bize.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ferdi var sıkıntı yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır