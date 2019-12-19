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Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi

PFDK, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Yıldız oyuncu, pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

19.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:37

(PFDK), Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ile ilgili kararını açıkladı. PFDK, Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.

Bu cezayla birlikte yıldız oyuncu, pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İşte PFDK kararları:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"


Haber Videosu

: Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi
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