: Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

20.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:34

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. İddaa risk yönetimi de geçtiğimiz günlerde açıkladığı oranları güncelledi. Galatasaray'ın oranı 2.95'ten 3.30'e yükseltilirken Fenerbahçe'nin oranı 1.85'te sabit kaldı. Beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.20'ye yükseltildi.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE DE ORANLAR DEĞİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş-Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın oranı 1.90'dan 2.00'ye, Trabzonspor'un oranı ise 2.75'ten 2.80'e yükseltildi. Beraberlik oranı da 3.20'den 3.40'e çıkarıldı.

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