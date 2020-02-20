Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin oranlarını güncelledi. Sarı-kırmızılı takımın oranı 2.95'ten 3.30'a yükseltildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. İddaa risk yönetimi de geçtiğimiz günlerde açıkladığı oranları güncelledi. Galatasaray'ın oranı 2.95'ten 3.30'e yükseltilirken Fenerbahçe'nin oranı 1.85'te sabit kaldı. Beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.20'ye yükseltildi.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE DE ORANLAR DEĞİŞTİ
Öte yandan Beşiktaş-Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın oranı 1.90'dan 2.00'ye, Trabzonspor'un oranı ise 2.75'ten 2.80'e yükseltildi. Beraberlik oranı da 3.20'den 3.40'e çıkarıldı.
Haber Videosu: Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
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ARKADASLAR KESIN BELGI FENER BU SENEDE SAMPIYON DEGIL AAHAHAHACevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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FENEV AĞLAMA DAHA BİZMLE DE MAÇINIZ VARCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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YUKSELTIN IDDAA DAN GUZEL PARA ALALIM YIYELIM FENERLILERIN PARASINI AHAHACevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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bas parayi trabzona kap parayiCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Haklısın bu sene hakemlerin yardımıyla götürüyor3 2 Yayından Kaldır
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Dünkü basin toplantisinda dilenci Ali Koc''un aglamasindan sonra Galatasaray cesaret buldu.Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır