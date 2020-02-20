Haberler » Spor » Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi - Spor

Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin oranlarını güncelledi. Sarı-kırmızılı takımın oranı 2.95'ten 3.30'a yükseltildi.

20.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:34
Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

ile , Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. İddaa risk yönetimi de geçtiğimiz günlerde açıkladığı oranları güncelledi. Galatasaray'ın oranı 2.95'ten 3.30'e yükseltilirken Fenerbahçe'nin oranı 1.85'te sabit kaldı. Beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.20'ye yükseltildi.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE DE ORANLAR DEĞİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş-Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın oranı 1.90'dan 2.00'ye, Trabzonspor'un oranı ise 2.75'ten 2.80'e yükseltildi. Beraberlik oranı da 3.20'den 3.40'e çıkarıldı.


Haber Videosu

: Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (6)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler