Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu. Sarı-kırmızılı takım 1.65'lik oranıyla favori olarak gösterildi.

Süper Lig'de 26. hafta iki dev karşılaşmaya sahne olacak. İlk olarak Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Ardından da Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. İddaa risk yönetimi bu 2 maçın oranlarını belirledi.

Galatasaray'ın galibiyetine 1.65, Beşiktaş'ın galibiyetine 3.55 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.25. Trabzonspor-Başakşehir maçında ise ev sahibi ekip 2.00 oranıyla favori olarak gösterildi. Başakşehir'in galibiyetine 2.55 oran verilirken beraberliğin oranı ise 3.15 olarak belirlendi.