Depreme ait kamera görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

26.09.2019 14:53

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul Valiliği, hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Deprem anına ait görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Deprem anında vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı. Vatandaşlar bulunduğu binaları boşalttı. Birçok okul da tedbir amaçlı boşaltıldı. İnsanlar açık alanlarda toplandı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise 5,8 olarak duyurdu. Deprem İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedildi.

14 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.

'RİSKLİ BİNALARI TERKEDİN'

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından yaptığı açıklamada artçıların sürebileceğini ve hasarlı-riskli binalardaki vatandaşların evlerini terk etmesi gerektiğini söyledi.