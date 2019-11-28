Deontay Wilder, yalnızca 5 dakika taktığı maske için 15 bin euro ödedi
ABD'li boksör Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz ile yaptığı maça fiyatı dudak uçuklatan bir maske ile çıktı. Wilder, beş dakika taktığı maskeyi bir daha kullanmayacağını söyledi.
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz ile karşılaşan ABD'li Deontay Wilder, rakibini nakavt ederek unvanını korudu. Ancak 7 raunt süren Wilder-Ortiz maçı kadar, ABD'li boksörün taktığı maske konuşuldu.
TAM 15 BİN EURO ÖDEDİ
Sözcü'nün haberine göre, karşılaşma öncesi ringe gelirken beş dakika yüzüne taktığı maske için dünyanın parasını ödeyen Wilder, maskeyi bir daha takmayacağını söyledi. Wilder'ın üzerinde altın ve gümüş taçların yer aldığı maske için 15 bin Euro (95 bin TL) ödediği öğrenildi.
"YENİ KOSTÜMÜM ÇOK DAHA GÜZEL"
Maçın ardından taktığı maske ile ilgili açıklama yapan Wilder "Bu maske ile modern bir kral ya da şövalyeyi temsil etmek istedik. Yeni ve eskinin birleşimi oldu. Maske, eski Wilder'ın yeni Wilder'a dönüşümünü simgeliyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Merhaba gelecek… Yani maskenin tüm ana fikri buydu. Bence muhteşem bir fikir… Bir sonraki maçımda giyeceğim kostüm şimdiden hazır… Şunu söyleyebilirim ki bundan çok daha güzel olacak" dedi.
Haber Videosu: Deontay Wilder, yalnızca 5 dakika taktığı maske için 15 bin euro ödedi
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15 bin euro 15 bin euro dur kendileri için pek birim etmiyor yani Türk parasına çevirmeniz anlamsızCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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geç bu laflarıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu haberi yapanın boks bilmediği ne kadar belli adam maça çıkınca milyon dolarlar alıyor yani messinin 5 yılda aldığını 2 maçta alıyor 15 bin euro dıyo bide ortada düzgün bokscu olmayınca durup durup ortısle unvan maçı yapıyo çünki en iyisi oCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tek kral mike tyson genç olsaydı senin aklını alırdıCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır