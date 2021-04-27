Dent Coin nedir? Dent (DENT) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Dent. Dent coin, DENT, Ethereum tabanlı bir ERC-20 token'ıdır. Mobil veri paketleri için ödeme yapmak ve ödeme almak için veya kripto para birimi borsalarından birini kullanarak itibari para ile değiştirilebilmek için kullanılabilir. Dent coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Dent Coin nedir? Dent (DENT) Coin yorum ve grafiği

DENT, mobil veri için küresel değişim platformudur. Akıllı telefon kullanıcılarına, diğer tüm ürünler gibi mobil verilerini satma, satın alma ve bağış yapma yetkisi verir. DENT'in geliştiricileri, her katılımcının mobil trafiğini (İnternet, aramalar vb.), diğer ağ üyelerine satabileceği bir platform oluşturma fikrine sahipti. Bu fikir, dünya çapındaki mobil cihaz kullanıcılarının 32 milyar dolarlık mobil trafik satın aldığı ve bunun %15'inin yani bir başka deyişle 4.8 milyar dolarlık kısmının kullanılmadan kaldığını belirten, Cisco tarafından yayınlanan verilerden sonra oluştu.

DENT COİN NEDİR?

DENT coin, dünyadaki mobil veri endüstrisini alt üst etmeyi vaat eden yeni bir kripto para birimidir. DENT coin, DENT Wireless Limited şirketine bağlıdır. Şirketin amacı, herhangi birinin Ethereum blockchain'i aracılığıyla veri satın almasına, bağış yapmasına ve satmasına izin vererek mobil verileri özgürleştirmektir. DENT coin bu pazarın merkezinde yer almaktadır ve veri piyasaları için kapsamlı bir yerel para birimidir.

DENT, Ethereum tabanlı bir ERC-20 token'ıdır. Mobil veri paketleri için ödeme yapmak ve ödeme almak için veya kripto para birimi borsalarından birini kullanarak itibari para ile değiştirilebilmek için kullanılabilir. Başlangıçta 100 milyar adet token yaratılmıştır, şu anda ise dolaşımda 94 milyarın biraz üzerinde DENT token'ı var. Üç ayda bir de ek token'lar piyasaya sürülmektedir.

DENT Nasıl Çalışır?

DENT'in kullanımı çok daha ucuz ve daha kolaydır. DENT, birkaç proje kullanarak internete erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Mobil kullanıcıların, hizmetleri için yalnızca DENT'i telekom sağlayıcılarına göndermeleri gerekir. Ek olarak, veri kullanıcılarının yazılım üzerindeki verileri kolayca aktarabilecekleri, satın alabilecekleri veya satabilecekleri bir provizyon veri paylaşım topluluğu sağlanacaktır.

DENT Ekibi

DENT projesi Dent Wireless Limited tarafından geliştirilmiştir. Tero Katajainen, şirketi 2014 yılında kurdu. Diğer kurucu ortaklar Mikko Linnamaki ve Andreas Vollmer ise 2017 yılının ortalarında işletmeye katıldı.

Tero Katajainen, şirketin CEO'su ve aynı zamanda DENT'teki tüm teknolojinin arkasındaki beyin olarak bilinir. Daha önce de birden fazla İnternet girişiminin kurucu ortağı olarak görev yapmıştır, ayrıca Elektrik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Mikko Linnamaki, bir seri girişimci ve DOVECOT'un kurucu ortağıdır. Andreas Vollmer ise mobil uygulama geliştirme konusunda 12 yıldan fazla deneyime sahiptir. DENT, Hong Kong'da kurulmuştur, ancak aynı zamanda Singapur'da da bir ofisi vardır.

DENT'in ve DENT Coin'in Temel Değerleri

Dent, cep telefonlarını ve aynı zamanda akıllı telefonları kullanan insanlardan oluşan bir toplum geliştirmeyi amaçlayan yeni ve benzersiz bir sistemdir. Yaratıcıları bu projeye, token'la mobil hizmetlerin sağlanmasını olumlu yönde etkilemek amacıyla başladı. Bu, gelecekte verilecek hizmetlerin şu anda olduğundan daha iyi durumda olduğundan emin olmak için atılan bir adımdı ve birçok kişinin kripto para cüzdanlarına eklemek için DENT Coin'i satın almalarına neden oldu.

DENT Coin ICO

DENT toplu satışı 11 Temmuz 2017'de başladı. İki hafta sürdü ve yaklaşık 4,3 milyon dolar topladı. O sırada 1 ETH, 400.000 DENT'e eşitti. Bu nedenle, 1 DENT ICO fiyatı 0.0006 dolar civarındaydı.

Dent Coin Madenciliği

Mimarisi gereği, bu kripto paranın madenciliği yapılamaz. Bunun yerine, bu paralar bir dizi popüler borsadan satın alınabilir.

DENT Coin Fiyatı

DENT coin, Temmuz 2017'de oluşturuldu ve aynı yıl satıldı. DentCoin projesi, iyi bir fiyata başlatıldığı için o yıl yaklaşık 4,5 milyon dolar toplayabildi. O zamanlar 1 DENT, 0.0005 dolar değerindeydi. Bununla birlikte, DENT'in fiyatı sadece bir hafta içinde %50'den fazla düştü. Ekim 2017 itibarıyla piyasa değeri 3.467.736 dolardı.